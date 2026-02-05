 ملكة هولندا ماكسيما تصبح جندية احتياطية في الجيش - بوابة الشروق
الخميس 5 فبراير 2026 12:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ملكة هولندا ماكسيما تصبح جندية احتياطية في الجيش

أمستردام - (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 فبراير 2026 - 12:02 ص | آخر تحديث: الخميس 5 فبراير 2026 - 12:02 ص

أعلن الديوان الملكي في لاهاي، أن ملكة هولندا ماكسيما تطوعت للخدمة العسكرية، قائلا إنها ستكون جندية احتياطية.

وقال البيان، إن زوجة الملك ويليم ألكسندر (54 عاما) أمضت بالفعل أول يوم لها في الخدمة اليوم الأربعاء.

وبعد فترة وجيزة من التدريب العسكري، من المتوقع أن تعمل ماكسيما مع القوات المسلحة لبعض الوقت.

وتحذو ماكسيما بذلك حذو ابنتها الكبرى أماليا، حيث أكملت ولية العهد مؤخرا تدريبها الأساسي كجندية احتياطية.

وتخطط لأداء خدمتها العسكرية إلى جانب دراستها.

يذكر أن جنود الاحتياط في هولندا هم قوات احتياطية للجيش يمكن نشرها بمرونة، ويمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ مثل الفيضانات أو في حالة الحرب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك