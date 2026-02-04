أكسيوس: ضغوط عربية وراء عودة المحادثات بين أمريكا و إيران

قال مسئولان أمريكيان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن خطط إجراء المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عادت، الجمعة، إلى مسارها، بعد أن ضغط العديد من القادة العرب بشكل عاجل على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر الأربعاء؛ لعدم تنفيذ تهديداتهم بالانسحاب من المفاوضات.

وأوضح أكسيوس، أن المحادثات ستعقد في سلطنة عُمان، كما أصرت إيران، على الرغم من رفض الولايات المتحدة في البداية إجراء تغييرات على الخطة الأصلية للاجتماع في إسطنبول.

وقال مسئول أمريكي: "طلبوا منا عقد الاجتماع والاستماع إلى ما يقوله الإيرانيون. وقد أخبرنا العرب أننا سنعقد الاجتماع إذا أصروا. لكننا متشككون للغاية".

وقال مسئول أمريكي ثان إن إدارة ترامب وافقت على عقد الاجتماع "احتراماً" لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة و"من أجل مواصلة المسار الدبلوماسي".

كانت إيران قالت، الثلاثاء، إنها تريد نقل المحادثات إلى سلطنة عُمان وإجرائها في شكل ثنائي، لضمان تركيزها فقط على القضايا النووية وليس على مسائل أخرى مثل الصواريخ التي تعتبر من أولويات الولايات المتحدة.

وقال ترامب، الأربعاء، إن على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن يكون "قلقا جدا"، في وقت تعزز الولايات المتحدة حشودها العسكرية في المنطقة.