عشرات اللبنانيين يتظاهرون في بيروت تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي

تظاهر عشرات اللبنانيين في العاصمة بيروت، الأربعاء، تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد وتضامنا مع المهجرين عن بلداتهم الواقعة بالجنوب.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن العشرات تجمعوا أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" بدعوة من أحزاب مؤيدة وحليفة لـ"حزب الله".

ورفع المتظاهرون أعلام "حزب الله" و"حركة أمل"، فيما ألقى مشاركون كلمات على المنبر نددوا فيها بالعدوان المستمر على لبنان وعبروا عن دعمهم لـ"حزب الله" وتضامنهم مع المهجّرين من البلدات الجنوبية.

وفي يناير الماضي، أكد الرئيس جوزاف عون، خلال لقائه وفدا من تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية، تمسك الدولة بعودة المواطنين المهجرين من الجنوب إلى منازلهم، وبوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

ولا توجد إحصائية رسمية بعدد المواطنين الذين هجروا من ديارهم في الجنوب جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكن الأوساط المحلية تقدرهم بالآلاف.



