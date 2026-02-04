 وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء مباحثات إيرانية أمريكية نووية يوم الجمعة في عمان - بوابة الشروق
الأربعاء 4 فبراير 2026 11:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء مباحثات إيرانية أمريكية نووية يوم الجمعة في عمان

دبي – أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 10:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 10:51 م

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الجمعة القادم في سلطنة عُمان، في الوقت الذي مازالت فيه التوترات بين البلدين مرتفعة عقب القمع الدموي الذي مارسته طهران ضد المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد الشهر الماضي.

وجاء إعلان عراقجي، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من ظهور دلائل تشير إلى تعثر المحادثات المرتقبة نتيجة تغييرات في صياغتها ومضمونها.

وتابع عراقجي، في منشور على منصة إكس مساء اليوم الأربعاء قائلا: "أعرب عن امتناني لأشقائنا العمانيين على قيامهم بجميع الترتيبات اللازمة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك