وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء مباحثات إيرانية أمريكية نووية يوم الجمعة في عمان

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الجمعة القادم في سلطنة عُمان، في الوقت الذي مازالت فيه التوترات بين البلدين مرتفعة عقب القمع الدموي الذي مارسته طهران ضد المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد الشهر الماضي.

وجاء إعلان عراقجي، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من ظهور دلائل تشير إلى تعثر المحادثات المرتقبة نتيجة تغييرات في صياغتها ومضمونها.

وتابع عراقجي، في منشور على منصة إكس مساء اليوم الأربعاء قائلا: "أعرب عن امتناني لأشقائنا العمانيين على قيامهم بجميع الترتيبات اللازمة".