سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عثرت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، على رفات بشرية لضحايا مجازر ارتكبها النظام المخلوع ضمن مقبرة جماعية مكتشفة حديثا بالقرب من شارع دعبول، في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية الرسمية"، بـ"العثور على رفات بشرية ضمن مقبرة جماعية بالقرب من شارع دعبول في حي التضامن بدمشق".

وأشارت إلى أنه "بحسب شهادات الأهالي فإن المقبرة ضمن سلسلة مقابر جماعية دفن فيها ضحايا مجازر ارتكبتها قوات النظام البائد في الحي".

وأوضحت القناة، أن "فرق الدفاع المدني تعمل على تحديد مواقع الرفات، وقوى الأمن الداخلي تفرض طوقا أمنيا لضمان السلامة العامة في المنطقة".

وعقب الإطاحة بنظام البعث بسوريا، اكتشفت مقابر جماعية ضمن عمليات بحث وتمشيط في جميع أنحاء البلاد؛ ما يسلط الضوء على حجم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبها النظام المخلوع.

وتبذل إدارة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.