الأردن والاتحاد الأوروبي يعقدان أول حوار أمني ودفاعي لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين

عقد الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أول حوار أمني ودفاعي بينهما في العاصمة عمان.

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية، بأنه "عُقد في مقر الوزارة اليوم (الأربعاء) أول حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي والأردن".

وترأس الحوار أمين عام وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، ونائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي تشارلز فريز، وفق البيان، الذي لم يوضح تفاصيل ومدة زيارة الأخير.

وفي سياق متصل، أشارت الخارجية الأردنية، إلى أن الوزير أيمن الصفدي، استقبل فريز، وأكد "متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي".

كما شدد الصفدي، وفق البيان، على "الحرص على توسيع آفاق التعاون بمختلف المجالات ومنها الدفاعية والأمنية، وأهمية البناء على مخرجات القمة الأردنية الأوروبية التي استضافتها عمّان، بتاريخ 8 يناير (كانون الثاني الماضي)".

وبحث اللقاء الأوضاع الإقليمية، خصوصًا التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان ذاته.

ويأتي الحوار في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وفي 8 يناير الماضي، استضافت عمّان أعمال قمة "الأردن والاتحاد الأوروبي" الأولى، وجرى خلالها بحث آفاق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وعقد القمة الملك عبد الله الثاني، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.