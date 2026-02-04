الشرع يبحث مع وفد أمريكي تطورات المنطقة وسبل التعاون المشترك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة المبعوث توماس باراك، التطورات الأخيرة في المنطقة وقضايا ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك وفق بيان للرئاسة السورية نشرته على منصة "إكس" الأمريكية، دون تفاصيل عن زيارة الوفد الأمريكي إلى دمشق ومدتها.

وأفادت الوكالة، بأن الشرع "استقبل في قصر الشعب بدمشق وفدا أمريكيا برئاسة باراك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني".

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء "بحث التطورات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق الأربعاء، وقّعت دمشق مذكرة تفاهم مع شركتي "شيفرون" و"باور إنترناشونال القابضة" للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية السورية.

وقال باراك، خلال توقيع المذكرة، بحسب قناة "الإخبارية" السورية، إن "سوريا تبهرنا من جديد بنسيجها عموديا وأفقيا، بقيادة الرئيس أحمد الشرع".

وأضاف أن "شيفرون تعد من أهم وأكبر الشركات التي تذهب حيثما تحركت السياسة الأمريكية، وهذه الشراكة تمثل خطوة تحويلية لرسم صورة جديدة لسوريا بعد سنوات من المعاناة".

باراك زاد بأن "القيادة السياسية تشكل ركيزة أساسية في بناء مرحلة التعافي والاستقرار"، وأن "الاستثمار في قطاع الطاقة يفتح آفاقا لفرص عمل وحياة أفضل في سوريا".

وفي 25 يناير الماضي، أعلنت الشركة السورية للبترول بدء فرقها الفنية عمليات استخراج النفط من الحقول التي حررها الجيش من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".