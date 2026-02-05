الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية تتم وفق توجيهات مستدامة من وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وتشمل جميع المنشآت الطبية، وخاصة تلك التي تتعامل مع الصحة النفسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وندى رضا، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحملات تتم بشكل دوري سواء كانت مخططة مسبقًا أو استجابة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات التي تنشرها هذه المنشآت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عبد الغفار إلى أن التعامل مع المراكز المخالفة التي يتم إغلاقها يتم وفق إجراءات واضحة، حيث يتم عرض النزلاء سواء كانوا كاملي الأهلية أو ناقصيها على استكمال العلاج في مراكز أخرى تابعة لوزارة الصحة أو الصندوق القومي لعلاج الإدمان.

وذكر، أن العلاج في هذه الحالة طوعي وليس إجباريًا، موضحًا أنّ هذا الإجراء يضمن استمرار الرعاية الصحية للنزلاء دون تعريضهم لأي ضرر أو انقطاع في العلاج.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظتي الجيزة والشرقية، بعد ثبوت مزاولتها النشاط بدون تراخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى رصد مخالفات شملت غياب المدير الفني، مزاولة المهنة بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، نقص التجهيزات، عدم وجود سجلات منتظمة، مخالفات في إدارة النفايات الخطرة، وعدم تصويب المخالفات السابقة.