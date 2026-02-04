الأهلي يحدد موعد مباراته أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

حدد النادي الأهلي موعد مباراة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت قناة الأهلي أن إدارة النادي حددت السادسة مساء يوم الأحد 15 فبراير الجاري، موعدًا لمباراة الفريق الأول أمام الجيش الملكي المغربي، في ختام منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت القناة إلى أن الأهلي حدد استاد القاهرة ملعبًا لاستضافة مباراة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي، كما طلبت إدارة النادي من الجهات المختصة السماح بحضور 30 ألف متفرج على الأقل لمؤازرة الفريق في تلك المواجهة.

ويواجه النادي الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب حسين آيت أحمد، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد واجه فريق الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، إذ تعادل الفريقان بهدف لمثله، على ملعب الأمير مولاي الحسن، في الرباط.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الجيش الملكي المغربي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني، صاحب المركز الثاني.