وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مسجلة سلفا مع قناة فرانس-2 بثت الأربعاء، قائلا: "في أوكرانيا، يبلغ عدد الجنود الذين قتلوا في ساحة المعركة 55 ألف فرد".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن هناك، بالإضافة إلى هذا العدد، هناك الكثير من الجنود الذين يعدون رسميا في عداد المفقودين.

وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن روسيا استغلت هدنة وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، برعاية الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لتخزين ذخيرة، وهاجمت أوكرانيا بعدد قياسي من الصواريخ الباليستية، الثلاثاء.

وتابع زيلينسكي أنه من المهم أن تؤدي المحادثات بين كييف وموسكو إلى سلام حقيقي، وألا تمنح روسيا فرصة جديدة لمواصلة الحرب، مضيفا أن شركاء أوكرانيا يجب أن يمارسوا مزيدا من الضغط على موسكو.