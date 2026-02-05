ألمانيا تسعى لتعميق شراكتها مع أستراليا في مجال المواد الخام

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال زيارة إلى أستراليا اليوم الخميس إن برلين مهتمة جدا بتعميق شراكتها مع كانبرا في مجال المواد الخام الحيوية.

وقال فاديفول بعد اجتماعه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في كانبرا: "بلدكم شريك مهم بالنسبة لنا في تنويع سلاسل التوريد". وأضاف: "يتم استخراج العديد من المواد الخام الحيوية مثل الليثيوم هنا، ونحن مهتمون جدا بتوسيع تعاوننا في قطاع المواد الخام، وخاصة المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية".

ويقع أكبر منجم لليثيوم في الصخور الصلبة في العالم جنوب بيرث في بلدة جرينبوشيز. ويستخدم الليثيوم بشكل رئيسي في بطاريات أيونات الليثيوم، مثل تلك الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات الكهربائية.

ويمتد منجم جرينبوشيز على أكثر من ألفي هكتار ويوفر نحو 20% من الإنتاج العالمي. كما تمتلك أستراليا احتياطيات ضخمة من العناصر النادرة مثل النيوديميوم والتيربيوم، والتي تستخدم في المغناطيسات الدائمة للمحركات الكهربائية، على سبيل المثال.

واعترف فاديفول بأن الشراكة في استغلال الرواسب المعدنية تأتي بتكلفة مالية. وقال: "يجب أن نكون مستعدين أيضا لإنفاق المال، لأن تطوير هذه المواد الخام في بعض الأحيان مكلف"، مؤكدا أن "ألمانيا بشكل خاص تعتمد بشكل كبير على هذه المواد الخام".