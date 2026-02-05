ترامب يعترف بقلقه على سلامته بعد نجاته من محاولتي اغتيال

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يشعر بالقلق على سلامته الشخصية، في إشارة لمخاوف من تعرضه لعملية اغتيال.



وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" أنه يحاول النأي بنفسه عن هذه الأفكار، مضيفا "أنا قلق بشأن ذلك، ولكن عليك أن تتجاهل الأمر، وإلا فسيكون من المستحيل قيامك بعملك".

يأتي تصريح ترامب بعد أن نجا من محاولتي اغتيال في عام 2024. الأولى وقعت في يوليو خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أصابت رصاصة أذن ترامب إصابة طفيفة. أما الثانية، فوقعت في سبتمبر عندما أطلق متطرف مؤيد للمساعدات تقدم لأوكرانيا النار بالقرب من مقر إقامة ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وعن مستقبله السياسي، تجنب ترامب الإجابة المباشرة حول إمكانية بقائه في المنصب بعد انتهاء ولايته الثانية، حين سئل عما إذا كان يرى أي سيناريو يبقيه رئيسا في 21 يناير 2029. ورد قائلا: "لا أدري، سيكون ذلك مثيرا للاهتمام. لكن لن يكون الأمر سيئا إذا وافقتك الرأي وأعطيتك الإجابة التي تبحث عنها. هذا سيجعل الحياة أقل إثارة للاهتمام بكثير".

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في نوفمبر الماضي أنه لا يفكر في الترشح مجددا، إلا أنه أعاد إثارة احتمال الترشح للرئاسة في عام 2028 خلال تصريحات نهاية يناير. وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي (1951) على أن ولاية الرئيس لا تتجاوز فترتين فقط.