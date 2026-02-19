أكد أرني سلوت، المدير الفني لليفربول أن مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري أفضل من ذي قبل كثيرًا، بسبب ازدياد حدة المنافسة.

وقال أرني سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل: "مستوى ليفربول؟ مقارنةً بالأسابيع القليلة الماضية، لا أعتقد أن الكثير قد تغير".

وأضاف المدرب الهولندي: "في آخر 19 مباراة خسرنا مرتين، وكلاهما كان خلال الوقت الإضافي، ونحن لم نكن نستحق الهزيمة في هاتين المباراتين".

وتابع: "لم نكن بحاجة إلى مباراة الأمس بين أرسنال وولفرهامبتون لنعرف مدى صعوبة الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز.. ما جعل الدوري هذا الموسم أفضل من ذي قبل بأربع أو خمس أو ست سنوات هو ازدياد حدة المنافسة".

وأكمل: "لقد تحسّنّا مقارنةً بما كنا عليه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر.. نحن الآن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه قبل أشهر.. هناك أسباب أخرى، لكن أبرزها وأكثرها وضوحًا هما لياقتنا البدنية العالية وتحسّن أدائنا في الكرات الثابتة حاليًا".

وعن حصول لاعبيه على راحة من التدريبات أمس، قال سلوت: "من الجميل دائمًا العودة إلى المنزل ورؤية عائلتي، فهم ليسوا دائمًا بجانبي".

وواصل: "كان من الجيد للاعبين الحصول على إجازة، فهم لم يحصلوا على إجازة تقريبًا خلال الأشهر السبعة أو الثمانية الماضية".

واستطرد: "هل كنت بحاجة لهذه الإجازة؟ لا، لم أكن بحاجة إليها.. ربما لو سألتني مجددًا بعد شهر، سيختلف رأيي.. كان من الجيد الحصول على أيام راحة، لكنني لم أكن بحاجة إليها حقًا".

وأتم أرني سلوت تصريحاته قائلًا: "ربما كنت في حاجة إليها أكثر في الموسم الماضي. أنا أستمتع بالعمل الذي أقوم به هنا، وأستمتع بالعمل مع اللاعبين والجهاز الفني".