مع انتهاء سريان معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم الخميس، اعتبرت موسكو أن أيا من الطرفين لم يعد ملزما بأحكامها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن الولايات المتحدة لم ترد رسميا على اقتراح روسيا الالتزام بشروط المعاهدة لمدة عام إضافي. وأضافت أن التصريحات العلنية الصادرة عن الجانب الأمريكي لا تشير أيضا إلى استعداد واشنطن للقيام بذلك.

وبناء على ذلك، تفترض موسكو أن طرفي المعاهدة لم يعودا مقيدين بالتزاماتها، وأنهما أصبحا أحرارا من حيث المبدأ في اختيار خطواتهما اللاحقة.

وأكد البيان أن روسيا تعتزم التصرف بمسؤولية وتروّ.

وتنتهي معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية كبرى للحد من الأسلحة النووية، اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مؤخرا بشأن انتهاء المعاهدة إن الولايات المتحدة ستبرم ببساطة "اتفاقا أفضل".

وتطالب الولايات المتحدة بإدراج الصين، التي توسع قدراتها النووية بسرعة، في أي نظام مستقبلي للحد من التسلح، غير أن بكين ترفض ذلك، كما ترى موسكو أنه غير ضروري.