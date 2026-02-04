النائب أحمد بدوي: رصدنا ألعابا وتطبيقات إلكترونية تقود إلى الانتحار

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنَّه تم رصد ألعاب وتطبيقات إلكترونية تقود إلى الانتحار.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حجب قبل فترة أحد الألعاب الشهيرة، لكن هناك من يصل إلى هذه اللعبة عبر مواقع إلكترونية دولية مقابل دفع أموال.

وأشار إلى دراسة إغلاق وحجب هذه المواقع الدولية في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن عددًا قليلًا من يدخل إلى هذه المواقع بسبب ارتفاع تكلفتها.

وشدد على ضرورة التحلي بالوعي في مواجهة مثل هذه الأمور، وأكد أن هناك دورًا يقع على عاتق الأسرة بهذا الجانب، حيث لا يقتصر الأمر على الدولة فقط.

ونوه بأن هناك رصدًا بأن الشباب يتجهون أكثر إلى المراهنات الإلكترونية، موضحًا أن الحكومة ستقدم قريبًا تشريعًا يتضمن إضافة بنود في قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًّا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأفاد بأن هذه البنود الجديدة تواجه المراهنات الإلكترونية بكل أشكالها وصورها في ضوء ما يتم رصده عن انتشار إعلانات ممولة لهذه المواقع في مصر، ويتصفحها الشباب بشكل ملحوظ.

ونوه بأن البنود تتعامل كذلك مع الابتزاز الإلكتروني والألعاب الإلكترونية والنصب الإلكتروني بجانب الملف الأساسي في هذا الإطار وهي الشائعات والأكاذيب والافتراءات وتصدير حالة من الإحباط بين المواطنين.

وكشف بدوي، أن عدد تطبيقات المراهنات في مصر تُقدَّر بالمئات، مؤكدا أن كل هذه التطبيقات سيتم حجبها خلال الفترات المقبلة.