وزيرا خارجية السعودية وإيران يؤكدان على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والتأكيد على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما جرى مناقشة الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت مؤخرا أن بلاده تحشد أسطولا ضخما في المنطقة المحيطة بإيران"، وسط توتر بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

وحذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة من أنه إذا "بدأوا حربا، فإنها هذه المرة ستكون حربا إقليمية".