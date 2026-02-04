مصرع سيدة وإصابة 3 أخريات إثر سقوط جدار منزل عليهن في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيبت 3 أخريات، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جدار منزل عليهن أثناء تقديمهن واجب العزاء خلال تشييع جثمان أحد الأهالي في قرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل الجثة والمصابات إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، بتلقيه إخطارًا من الأهالي بسقوط جدار منزل على عدد من السيدات اللاتي كن يجلسن بجواره أثناء تقديم واجب العزاء بقرية نديبة بدائرة المركز، ووجود متوفية ومصابات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بقوات وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إذ تبين من المعاينة الأولية سقوط جدار منزل مكون من دور واحد على عدد من السيدات أثناء مشاركتهن في عزاء أحد المتوفين؛ ما أسفر عن وفاة "بدرية محمد الفرماوي، 50 سنة، ربة منزل".

فيما أصيبت كل من: "هند شحاتة محارب، 35 سنة، ربة منزل، بجروح وكسور متفرقة بالجسم، ونعيمة محمد عبد المقصود، 40 سنة، ربة منزل، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونوره رضا عبد المنعم، 33 سنة، ربة منزل، بكسور بالساق اليسر".

فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة للمصابات، وتحرير محضر بالواقعة.