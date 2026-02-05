الاستخبارات الأمريكية توقف إصدار «كتاب حقائق العالم» بعد أكثر من 60 عاما على صدوره

أغلق ملف "كتاب حقائق العالم" الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، إذ أعلنت الوكالة يوم الأربعاء أنها ستوقف إصدار هذا الدليل المرجعي الشهير بعد أكثر من 60 عاما على إطلاقه.

وجاء في إعلان نُشر على موقع الوكالة أنه لم يُذكر سبب محدد لإنهاء "كتاب الحقائق"، غير أن القرار يأتي عقب تعهد المدير جون راتكليف بإنهاء البرامج التي لا تخدم المهام الأساسية للوكالة.

وأطلق "كتاب حقائق العالم" لأول مرة عام 1962 كدليل مطبوع وسري مخصص لضباط الاستخبارات، وكان يقدم صورة تفصيلية بالأرقام عن الدول الأجنبية، تشمل اقتصاداتها وجيوشها ومواردها ومجتمعاتها. وأثبت الكتاب فائدته الكبيرة إلى درجة أن وكالات اتحادية أخرى بدأت باستخدامه، وخلال عقد من الزمن صدر منه إصدار غير سري متاح للجمهور.

وبعد انتقاله إلى الإنترنت عام 1997، أصبح "كتاب الحقائق" سريعا موقعا مرجعيا شائعا لدى الصحفيين ومحبي المعلومات العامة وكتّاب الأبحاث الجامعية، محققا ملايين الزيارات سنويا.

وكان البيت الأبيض قد تحرّك لتقليص أعداد العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي في وقت مبكر من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، ما أجبر الوكالتين على القيام بمهام أكثر بموارد أقل.

ولم ترد وكالة الاستخبارات المركزية على طلب للتعليق أرسل إليها يوم الأربعاء بشأن قرار وقف نشر "كتاب حقائق العالم".