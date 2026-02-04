روسيا تدعو إلى تحقيق معمق في اغتيال سيف الإسلام القذافي

أدانت روسيا، اليوم الأربعاء، اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، ودعت إلى إجراء تحقيق وتقديم المسئولين إلى العدالة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: ندين بشدة هذه الجريمة. ونأمل أن يجري إجراء تحقيق معمّق وأن يجري تقديم الجناة إلى العدالة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال سفير روسيا لدى ليبيا، حيدار أجانين، في تصريح لوكالة ريا نوفوستي نقلها موقع روسيا اليوم: وفقًا للمعلومات الواردة، قتِل سيف الإسلام، الابن الأكبر للزعيم السابق معمر القذافي في 3 فبراير في مدينة الزنتان في غرب ليبيا، في ظل ظروف لم يجر توضيحها بعد.

وأضاف السفير الروسي: ندين بشدة هذه الجريمة ونعرب عن أملنا في إجراء تحقيق شامل في الحادث وتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة.

ومساء الثلاثاء، أعلن الفريق السياسي لسيف الإسلام، أن عملية اغتياله كانت باقتحام 4 مسلحين منزله بمدينة الزنتان (200 كلم جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس) ظهر الثلاثاء.