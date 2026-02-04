رئيس وزراء قطر يستعرض مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.

‏‎وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكل الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت مؤخرا أن بلاده تحشد أسطولا ضخما في المنطقة المحيطة بإيران"، وسط توتر بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

وحذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة من أنه إذا "بدأوا حربا، فإنها هذه المرة ستكون حربا إقليمية".