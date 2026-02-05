تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم الأربعاء بسبب هبوط أسهم شركات التكنولوجيا بشكل أساسي.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 8ر0، بعد انخفاض طفيف أمس للمرة الرابعة خلال الأيام الخمسة الماضية. في المقابل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 49 نقطة، أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة الثانية و16 دقيقة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 9ر1%.

ورغم ارتفاع معظم الأسهم المدرجة على مؤشر ستاندرد أند بورز 500، جاء تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر تأثيرا على السوق لتدفع المؤشر إلى التراجع. فقد انخفض سهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) للرقائق الإلكترونية بنسبة 2ر17% على الرغم من إعلان الشركة أرباح فاقت توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي. كما قدمت الشركة توقعات لإيرادات بداية عام 2026 تجاوزت توقعات المحللين، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا للمستثمرين بعد أن تضاعف سعر سهمها خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

تواجه أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى انتقاداتٍ بسبب ارتفاع أسعارها بشكلٍ مبالغ فيه بعد هيمنتها الطويلة على السوق. في الوقت نفسه، تُعاني شركات مثل مطوري البرمجيات من الشكوك حول ما إذا كانت ستخسر في المستقبل أمام منافسين يعتمدون على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

أثر انخفاض سهم شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات النقل الذكي بنسبة 5ر4% على السوق، بعد إعلانها نتائج الربع الأخير من العام الماضي التي جاءت دون توقعات المحللين، كما قدمت توقعات أرباح للربع الحالي أقل من توقعاتهم، مع تعيين مدير مالي جديد.

في المقابل، ارتفعت أسهم بعض شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة سوبر مايكرو كمبيوتر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر9%. وحققت الشركة، التي تبيع أجهزة كمبيوتر خادم الذكاء الاصطناعي ومعدات أخرى، أرباحا أعلى من توقعات المحللين.

وقفز سهم شركة إيلي ليلي للأدوية بنسبة 8ر8% بعد أن تجاوزت أرباحها ربع السنوية توقعات المحللين، مدفوعة بالنمو الكبير الذي حققته منتجاتها مونجارو وزيبباوند لعلاج مرض السكري وإنقاص الوزن.

وزاد سهم شركة ماتش جروب التي تدير منصة تيندر للتواصل الاجتماعي بنسبة 4ر6% بعد إعلانها نتائج ربع سنوية أفضل من توقعات المحللين ورفعت توزيعات الأرباح. وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى بوادر النجاح المبكرة لجهودها لتحسين تجربة المستخدمين. وقالت إن ميزة التحقق من الوجه الجديدة في تطبيق تيندر، على سبيل المثال، أدت إلى انخفاض حاد في التفاعلات مع المستخدمين المسيئين في المناطق التي طبقت فيها هذه الخاصية.

وارتفع سهم سلسلة متاجر وول مارت بنسبة 6ر0%، بعد يوم من تجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار لأول مرة. وبذلك، انضمت الشركة إلى مجموعة صغيرة تهيمن عليها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل، والتي تتجاوز قيمة كل منهما 4 تريليونات دولار.