ليتوانيا تلاحق قادة شبكات تهرب بضائع من بيلاروس باستخدام مناطيد الأرصاد الجوية

شنت السلطات الليتوانية عملية واسعة النطاق ضد جماعات إجرامية تقوم بتهريب بضائع من بيلاروس المجاورة إلى الدولة الواقعة في البلطيق باستخدام مناطيد الأرصاد الجوية.

وأعلن مكتب المدعي العام في فيلنيوس، اليوم الأربعاء، أنه جرى تحديد هوية 28 مشتبها بهم.

وقال مكتب المدعي العام إن من بينهم خمسة أشخاص يُشتبه في أنهم نظموا عمليات النقل الجوي غير القانونية بالتعاون مع مهربين بيلاروسيين.

يشار إلى أن هذا النقل غير القانوني قد أدى إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي وتعطيل حركة الملاحة الجوية.

وخلال أكثر من 20 عملية تفتيش في العاصمة فيلنيوس ومنطقة قريبة من الحدود، صادرت السلطات أجهزة اتصال وأجهزة إرسال جي بي إس ومركبات ومواد أخرى بقيمة 2ر1 مليون يورو (41ر1 مليون دولار).

وتم القبض على المشتبه بهم وهم الآن رهن الحبس الاحتياطي.

كانت تقارير قد أفادت بأن بالونات تُستخدم لتهريب السجائر عبرت المجال الجوي البولندي قادمة من بيلاروس في الفترة من 31يناير كانون الثاني وحتى الثاني من فبراير الجاري.

لم ترد سفارة بيلاروس في وارسو على الفور على طلب للتعليق