أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن 8.1 مليون امرأة وفتاة بسن الإنجاب في السودان يحتجن إلى خدمات صحة إنجابية عاجلة، مع توقعات بحدوث 1.1 مليون ولادة خلال هذا العام، في ظل تدهور واسع النطاق في النظام الصحي.

ويحتاج 33.7 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية في العام الحالي، بينهم 7.4 مليون نازح، فيما تواجه وكالات الأمم المتحدة أزمة تمويلية دفعتها إلى تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا، بحسب صحيفة سودان تريبيون.

وأشارت إلى أنها تحتاج إلى 97.7 مليون دولار خلال العام الجاري لمساعدة 20.4 مليون شخص، من بينهم 4.9 مليون نازح داخليا، حيث يستقر 80% من المستهدفين في مناطق تتداخل فيها عدة عوامل ضعف، مما يجعلهم أولوية للاستجابة.

وقدّم شركاء منظمة الصحة العالمية في 2025 مساعدات إلى 1ر4 مليون شخص، ما يعادل نصف السكان المستهدفين.

وحذرت المنظمة، من أن انعدام الأمن الغذائي يشكّل عاملًا إضافيًا يفاقم الأزمة الصحية، حيث يُتوقع أن يواجه 19.1 مليون شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الأول من 2026.

ونبّهت إلى استمرار تفشي أمراض وبائية، من بينها الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك، في ظل انخفاض التغطية الروتينية للتطعيم وبقاء أكثر من 30% من الأطفال دون تطعيم، ما يضع ضغطا إضافيا على نظام صحي هش أصلا.