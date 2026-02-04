مبعوثون من روسيا وأوكرانيا يجتمعون في أبوظبي لاستئناف محادثات السلام

قال مفاوض أوكراني إن مبعوثين من روسيا وأوكرانيا التقوا في أبوظبي اليوم الأربعاء، في جولة أخرى من المحادثات التي تتوسط فيها أمريكا لإنهاء حوالي أربع سنوات من الحرب.

وصرح رستم عمروف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي حضر أيضا الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن وفدي موسكو وكييف انضما إلى مسئولين أمريكيين في الإمارات العربية المتحدة.

وقال عمروف إن المفاوضات المقررة التي تستمر يومين بدأت بحضور جميع الوفود الثلاثة، بعدها من المقرر أن ينقسم المفاوضون إلى مجموعات، طبقا للموضوعات الرئيسية، ثم يجتمعون كمجموعة كاملة في النهاية.

وذكر البيت الأبيض أن من المقرر أن يضم الفريق الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الذي حضر أيضا اجتماع الشهر الماضي.

وقبل انعقاد الاجتماع، استأنفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، حيث أفادت السلطات بوقوع ضربات جوية ليلية عبر عدة مناطق أمس الثلاثاء. وترك القصف مرة أخرى ملايين الأشخاص بلا كهرباء أو تدفئة في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، وعطل الإصلاحات الجارية للشبكة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار المحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وطالب برد من واشنطن.

وقال إن كييف تعتمد على إرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها تأمل في الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ولا يمكنها إلغاء المحادثات.