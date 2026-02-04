البعثة الأممية تدين اغتيال سيف الإسلام القذافي: جميع أعمال العنف تهدد السلام والاستقرار في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، عن استيائها البالغ إزاء مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أمس، في منطقة الحمادة، قرب الزنتان غرب ليبيا.

وقالت البعثة الأممية، في بيان: أكد مكتبه أنه قُتل خلال هجوم استهدف منزله. وتتقدم البعثة بخالص التعازي إلى أسرته.

وأدانت البعثة الأممية بشدة أعمال الاستهداف وجميع أعمال العنف المماثلة، التي تقوض سيادة القانون، وتنتهك حرمة حياة الإنسان، وتهدد السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشارت إلى أن هذا الحادث يسلط الضوء على الحاجة المُلحة لمعالجة جميع حالات القتل المماثلة في جميع أنحاء البلاد.

ودعت البعثة، السلطات الليبية المختصة بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في هذه الجريمة لتحديد هوية المسؤولين عنها وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ تدابير حاسمة لوضع حد لهذا النمط من العنف.

كما حثت البعثة جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب أي سلوكيات من شأنها زيادة التوترات أو تعريض الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد للخطر، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لليبيا كوسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية على المدى الطويل.

وأكد مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، أن سيف القذافي قتل جراء إصابته بأعيرة نارية، وذلك قبل أن تتداول صفحات ليبية معلومات تشير إلى تسليم المكتب جثمانه لقبيلته القذاذفة.