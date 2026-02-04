الرئيس اللبناني: لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

جدّد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه، معلنا تكثيف الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل.

وقال عون، خلال استقباله اليوم أعضاء "تكتل الاعتدال الوطني" النيابي، إن "موقفه ثابت لجهة اجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد لها، فضلا عن تكثيف الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية".

وأكّد "متابعته الدائمة لمطالب أبناء المنطقة في المجالات الصحية والتربوية والإنمائية"، مشيرا إلى أن "التحضيرات جارية لفتح مطار رينيه معوض في القليعات أمام الملاحة الجوية فور إنجاز الإجراءات الضرورية لتشغيل المطار"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ اخيرا خطوات عملية في هذا الاتجاه.

وعرض عون مع الوفد "الأوضاع العامة في البلاد وتطورات الأوضاع الإقليمية، كما تطرق البحث الى حاجات منطقة عكار"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.