رايتس ووتش: إسرائيل وواشنطن قتلتا مئات المدنيين باليمن في 2025

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية إن الولايات المتحدة وإسرائيل قتلتا مئات المدنيين في اليمن خلال العام 2025، وتحدثت عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان شهدها البلد العربي.

وأفادت المنظمة الحقوقية بتقرير نشرته الأربعاء عبر موقعها بأن "الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) والحكومة اليمنية اعتقلوا تعسفيا وأخفوا قسرا أشخاصا في المناطق التي يسيطرون عليها، من ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان".

كما "شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في اليمن"، وفق المصدر نفسه.

وخلال عامي الإبادة الجماعية بغزة التي ارتكبتها إسرائيل، شنت تل أبيب عدوانا جويا على اليمن، بزعم استهداف الحوثيين، لكنها قصفت مواقع مدنية وبنى تحتية، بينها شركات كهرباء، وأوقعت قتلى وجرحى مدنيين.

كما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات جوية على اليمن بدءا من 12 يناير 2024، ردا على هجمات الحوثيين على سفن في خليج عدن والبحرين الأحمر والعربي في سياق "إسناد غزة".

المنظمة أضافت: "بحلول نهاية 2025، كان الحوثيون يحتجزون تعسفا 69 موظفا في الأمم المتحدة، وعشرات موظفي المجتمع المدني".

وحثت "الأطراف المتحاربة على وقف استخدامها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن تفرج عن جميع المعتقلين ظلما، وتوقف هجماتها غير المشروعة".

وشددت قائلة: "على دول المنطقة أن تجعل ذلك أولوية في المناصرة، وعلى الأطراف المتحاربة أيضا أن تلتزم بواجباتها في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرتها، بما يشمل الحصول على الغذاء والماء".

المنظمة نقلت عن الباحثة لديها نيكو جعفرنيا، قولها إن "اعتقال العاملين في المجال الإنساني وتهديد الصحفيين والمجتمع المدني لن يعالج الوضع الإنساني المزري في اليمن".

وطالبت جعفرنيا "الأطراف المتحاربة بالتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني؛ والوفاء بالتزاماتها، بما يشمل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية لتحسين حياتهم".

وحتى الساعة 12:15 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من قبل الأطراف المذكورة في التقرير بشأن هذه الاتهامات، غير أنها سبق أن أكدت التزامها بحقوق الإنسان.