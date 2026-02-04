الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى من غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تسعة أسرى من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن 9 أسرى من غزة، مشيرًا إلى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

والأسرى المفرج عنهم هم: محمد أحمد محمد دغمش (31 عامًا)، ومحمد أنور محمد دغمش (37 عامًا)، وأحمد إياد محمد البراوي (18 عامًا)، ومحمد صائب عبد الحفيظ البراوي (18 عامًا).

وتضمنت قائمة الأسرى كذلك: كرم نافذ محمود رومية (20 عامًا)، وطارق نعيم فهيم العجلة (29 عامًا)، وأحمد إبراهيم موسى الشاعر (22 عامًا)، وشادي رمضان العبدالمقيد (41 عامًا) وصقر عبد الفتاح علي أبو شقورة (21 عامًا).

وتشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 1300 أسير من غزة لا يزالون قيد الاحتجاز حتى أكتوبر 2025.

وتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حاليًا 9300 أسير، منهم نحو 49% محتجزون في السجون المركزية بشكل تعسفي، دون أي تهم أو محاكمات.

ومن بين الأسرى الحاليين 53 أسيرة، بينهم أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل الإبادة، وطفلتان، و16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري، و24 أماً، إضافة إلى نحو 350 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.