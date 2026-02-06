جوارديولا: هالاند أفضل مهاجم في العالم

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بإمكانيات النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدًا أنه الأفضل في مركزه عالميًا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وينتظر جوارديولا حسم موقف البرتغالي برناردو سيلفا من التواجد في اللقاء، بعد غيابه عن فوز السيتي على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس كاراباو، بسبب إصابة تعرض لها خلال مواجهة توتنهام الأخيرة في البريميرليج.

وأوضح المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «لا نعرف بعد موقف برناردو، سنقيّم حالته في مران الغد»، في إشارة إلى حسم مشاركته قبل السفر إلى ملعب أنفيلد.

في المقابل، تلقى مانشستر سيتي دفعة معنوية بعودة المدافع روبن دياز، الذي تواجد على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل بعد غياب دام شهرًا بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

كما كشف جوارديولا عن عودة جون ستونز إلى التدريبات الجماعية، بعد ابتعاده منذ بداية ديسمبر، مؤكدًا أن اللاعب يستعيد جاهزيته تدريجيًا، قائلًا: «دياز عاد وسنرى إن كان سيحصل على دقائق، وهذه أخبار جيدة لنا، أما ستونز فخاض أول مران جماعي أمس ويعود خطوة بخطوة».

وشهدت مواجهة نيوكاسل إراحة هالاند على مقاعد البدلاء، بينما شارك عمر مرموش أساسيًا ونجح في تسجيل هدفي التقدم.

وعن إمكانية عودة المهاجم النرويجي للتشكيل الأساسي أمام ليفربول، لم يحسم جوارديولا قراره، مكتفيًا بالقول: «أقول دائمًا إن إيرلينج هو أفضل مهاجم في العالم، لا أعرف إن كان سيبدأ، سنرى غدًا، لكنه الأفضل دائمًا».