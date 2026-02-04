قيادي في الحرس الثوري: إسرائيل هدفنا الأول إذا تعرضت إيران لهجوم أمريكي

أكد أحد قادة الحرس الثوري الإيراني العميد دقيقي، أن «إسرائيل ستكون الهدف الأول الذي ستضربه إيران في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة»، محذرًا من أن أي مواجهة عسكرية ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة.

وقال العميد دقيقي، في تصريحات لقناة «الميادين»، إن «إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها تمتلك استراتيجية ردعية ودفاعية قادرة على فرض كلفة باهظة على خصومها»، مشددًا على أن بلاده ستستهدف أيضًا القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة إذا فُرضت عليها المواجهة.

وأضاف أن القدرات الصاروخية الإيرانية في مستوى متقدم، وأن ما عُرض منها في المواجهات السابقة كان جزءًا محدودًا فقط، لافتًا إلى أن طهران عالجت أوجه القصور بعد تلك المواجهات، وأن قدراتها ستثبت عمليًا في حال اندلاع أي حرب.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد دقيقي، أن أمن الخليج يجب أن تتكفل به دول المنطقة نفسها دون تدخل أجنبي، موضحًا أن القوة البحرية والصاروخية الإيرانية تسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى، بحسب وصفه، إلى تحقيق مكاسب إعلامية عبر الحديث عن حل أزمات إقليمية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني واعٍ بطبيعة هذه السياسات.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في سلطنة عمان، يوم الجمعة، بعد قرار نقلها من تركيا.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، استنادًا إلى مصدر عربي، أن واشنطن وافقت على طلب طهران بتغيير مكان انعقاد المحادثات.

وأضاف أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية من المنطقة في هذه المحادثات المقررة في سلطنة عمان.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يستعد لإجراء محادثات مع مسئولين إيرانيين هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة «فوكس نيوز»، إن «المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع».

وأضافت: «بالنسبة للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فهو لا يزال ملتزمًا بمبدأ أولوية الدبلوماسية، ومع ذلك فلدى الرئيس بالطبع مجموعة كاملة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية».

واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت «بشكل مناسب» عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في البحر العربي، أمس الثلاثاء.