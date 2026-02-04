تسليم جثمان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته في الزنتان تمهيدا لدفنه

أفادت تقارير متداولة بأن مكتب النائب العام الليبي سلّم، اليوم الأربعاء، جثمان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته القذاذفة تمهيدًا لدفنه، وذلك وفق ما نشرته صفحات ليبية على موقع فيسبوك.

واطلعت «بوابة الوسط» الليبية على صور ومقطع فيديو يُظهران عملية تسليم الجثمان داخل استراحة كان يقيم بها سيف القذافي في مدينة الزنتان، دون صدور تأكيد رسمي مستقل حتى الآن.

وفي وقت مبكر اليوم، أعلنت النيابة – بحسب ما جرى تداوله – مقتل سيف القذافي إثر إصابته بأعيرة نارية، عقب فحص جثمانه.

وفي السياق ذاته، تحدث مقربون منه عن ملابسات وفاته، إذ صرّح محاميه الفرنسي مارسيل سيكالدي بأنه قُتل على يد مجموعة مسلحة مكوّنة من أربعة أشخاص، مشيرًا إلى أنه كان قد علم قبل نحو عشرة أيام، من أحد المقربين منه، بوجود تهديدات تتعلق بأمنه.

كما قال الفريق السياسي لسيف القذافي إنه «اغتيل على يد أربعة مسلحين اقتحموا منزله في الزنتان ظهر أمس»، مضيفًا أن هذه الجريمة «لن تمر دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها».