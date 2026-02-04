أمير قطر ووزير الدفاع السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نقلت تحيات القيادة -حفظها الله- واستعرضنا العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها والمسائل ذات الاهتمام المشترك».

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واختتم اليوم، التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 4»، الذي أقيم في دولة قطر.

واشتمل التمرين الختامي على استعراض لعمليات التدخل السريع والتصدي للمخاطر الأمنية المحتملة، ومحاكاة دقيقة لفرضيات مكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت الحيوية، وإدارة الأزمات، أظهرت خلالها الوحدات الأمنية سرعةً فائقة في الاستجابة ودقةً متناهية في التنسيق بين مختلف التشكيلات.

وهدف التمرين، الذي شاركت فيه الأجهزة والقوات الأمنية الخليجية ووحدات أمنية متخصّصة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز التكامل والتنسيق الميداني، واختبار كفاءة الخطط التشغيلية وآليات الاستجابة.

وتضمن التمرين الذي استمر 11 يومًا تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية بواقع يتجاوز 260 ساعة من التدريب الميداني المكثف.

ويأتي تمرين «أمن الخليج العربي 4»، لتعزيز منظومة الأمن الخليجي المشترك، والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار.