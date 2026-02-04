صحة غزة: 21 شهيدا و38 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفياتها استقبلت خلال الساعات الأخيرة 21 شهيدًا و38 إصابة، جراء الاستهدافات الإسرائيلية بمختلف أنحاء القطاع.

وأعلنت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 556 شهيدًا، و1500 إصابة، و717 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و824 شهيدًا، و171 ألفًا و608 إصابات.

وفي وقت سابق، أشار المركز الفلسطيني للإعلام، إلى استشهاد 3 مواطنين، هم الطفلتان رهف وريماس رامي أبو جامع، والمسعف حسين السميري، وإصابة 12 مواطنا صباح اليوم جراء قصف الاحتلال على خيام تؤوي نازحين بمواصي مدينة خان يونس.

وأفاد مصدر محلي بأن دبابات الاحتلال قصفت بالمدفعية حي التفاح شرقي مدينة غزة واستهدفت عمارة لعائلة حبوش ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء منهم طفلان.

وذكر المصدر أن الشهداء هم: ريتال محمود حبوش (13 عاما)، ويوسف محمد حبوش (40 عاما)، وأحمد طلعت حبوش (22 عاما)، وبلال أشرف حبوش (16 عاما).

كما استشهد 7 مواطنين آخرين في حي التفاح شرقي غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ يوم أمس.

واستشهد ثلاثة مواطنين منهم امرأة وطفل رضيع جراء قصف الاحتلال على حي الزيتون شرقي غزة، والشهداء هم: علي أحمد سلمي (60 عامًا)، وبسينة محمد عياد (55 عامًا)، والطفل صقر بدر الحتو (5 أشهر)، وفق مصادر محلية.

كما استشهد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام ومنازل المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر محلية إن الشهداء هم: محمود ايمن الراس (21 عاما)، وسليمان أبو ستة (28 عاما)، وطفله فريد (12عاما).

إلى ذلك، استشهد طفل من عائلة أبو حدايد متأثرا بإصابته السابقة بنيران الاحتلال في خان يونس.