استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله إلى قصر الاتحادية.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بالرئيس التركي وقرينته أمينة أردوغان، اللذين يجريان زيارة رسمية إلى مصر، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي، حيث عزف النشيد الوطني لكل من مصر وتركيا، واستعرض الرئيسان حرس الشرف.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

كما يترأس الرئيسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

ويشارك الزعيمان كذلك في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي يُعقد بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية في البلدين.