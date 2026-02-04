إيبارشية حلوان توضح حقيقة هدم كنيسة بـ15 مايو: المسند إليهم تشييد سور الكنيسة تجاوزوا وأضافوا مساحة أخرى

أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو تفاصيل الأحداث التي شهدتها قطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة بمدينة 15 مايو، وذلك عقب وقوع تعديات على مساحة من الأرض المخصصة، وتدخل الجهات التنفيذية لإزالة المخالفات وما تبع ذلك من احتكاكات مع بعض المواطنين وإلقاء القبض عليهم.

وقال بيان للإيبارشية، "إنه في عصر الجمهورية الجديدة الذي يتساوى فيها أبناء مصر الحبيبة في الحقوق والواجبات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص قطع أراضي لبناء كنيسة في كل منطقة عمرانية جديدة، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1950 م٢ بمدينة 15 مايو لبناء كنيسة لأبناء إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو" .

وأوضح البيان "أن المسند إليهم تشييد وبناء سور لتلك القطعة المخصصة لبناء كنيسة سالفة الذكر، قاموا بالتجاوز وإضافة مساحة أخرى من القطع المحاورة لتلك القطعة المخصصة، بدون موافقة الكنيسة وقيادتها، وهو الأمر الذي لا يتفق وكتابنا المقدس وما تعلمه لنا كنيستنا الوطنية الراسخة" .

وتابع: "صباح أمس انتقلت الإدارات المختصة لإزالة التعدي علي أملاك الدولة، غير أنه وللأسف الشديد قام بعض المواطنين بالتعدي على رجال التنفيذ، الأمر الذي ترتب عليه القبض على هؤلاء المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم" .

ونبهت الكنيسة على الجميع عدم تصديق ما يتم نشره في مواقع الإنترنت التي تستهدف زعزعة وسلامة وطننا الغالي مصر.