ألفاريز يشيد ببيدري ويصفه بأحد أفضل لاعبي العالم

أشاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بنجم برشلونة بيدري، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، وذلك في ظل استمرار ربط اسمه بإمكانية الانتقال إلى النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات ألفاريز خلال مشاركته في مقطع مصور مع اليوتيوبر الأرجنتيني دافو زينيزي، حيث طُلب منه اختيار أفضل تشكيلة ممكنة اعتمادًا على الجنسيات التي تظهر أمامه، ولم يتردد في اختيار بيدري فور ظهور علم إسبانيا، قائلًا إن لاعب وسط برشلونة يُعد من بين أبرز المواهب العالمية حاليًا.

وأوضح ألفاريز أنه لم يتمكن من اختيار لامين يامال في التشكيلة ذاتها بسبب شغله مركزًا هجوميًا سبق أن اختار فيه ليونيل ميسي، لتضم تشكيلته النهائية كلًا من إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى ودومفريس وفيرجيل فان دايك وجابرييل ماجالهايس ونونو مينديز في الدفاع، إلى جانب مويسيس كايسيدو وبيدري وجود بيلينجهام في الوسط، وفي الهجوم ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز.

ويعيش ألفاريز فترة تراجع فني، إذ يعود آخر أهدافه في الدوري الإسباني إلى الأول من نوفمبر الماضي أمام إشبيلية، ولم ينجح في التسجيل خلال عام 2026 حتى الآن، فيما كان آخر ظهور له على صعيد التهديف في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع من ديسمبر.

كما سبق له زيارة ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث جاء مستواه متواضعًا، وهو ما لم يترك انطباعًا قويًا لدى إدارة برشلونة، رغم تصدره لاحقًا استطلاعًا أجرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» كخيار مفضل لجماهير النادي للتعاقد معه، متفوقًا على إرلينج هالاند.

وفي سياق متصل، أكد ألفاريز في تصريحات سابقة لصحيفة «ماركا» أن الشائعات التي تتحدث عن مستقبله خارج أتلتيكو مدريد لا تزعجه، مشددًا على تركيزه الكامل في الموسم الحالي مع فريقه.

وقال إنه يحاول الابتعاد عن الضجيج المحيط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما يُقال في الإعلام يفوق كثيرًا ما يحدث على أرض الواقع، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد على رغبته في مواصلة التطور كلاعب والمنافسة على تحقيق الانتصارات مع أتلتيكو مدريد.