هيئة البث: إسرائيل في حالة تأهب لقصف محتمل من الحوثيين

ذكرت هيئة البث العبرية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لقصف محتمل من جماعة "الحوثي" في اليمن.

وأفادت الهيئة، على حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن "هناك تقديرات من مسئولين دفاعيين إسرائيليين تقضي بأنه في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران فإن الحوثيين سيردون في إسرائيل".

وأكد إيتاي بلومينتال، المحلل السياسي للهيئة، أن الجيش الإسرائيلي "يضع في حساباته أن الحوثيين في اليمن سيردون على الفور في إسرائيل ردا على أي هجوم أمريكي على إيران".

وأوضح بلومينتال، أن الدفاعات الجوية في حالة تأهب لاحتمال تجدد القصف الجوي الحوثي تجاه إسرائيل.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعتبر إيران، أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.