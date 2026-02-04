إبراهيم فايق: الزمالك لديه الإرث والتاريخ والشعبية التي «لا تُباع ولا تُشترى»

تغنّى الإعلامي إبراهيم فايق بأداء لاعبي الزمالك عقب الفوز على كهرباء الإسماعيلية بخماسية، ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك الإرث والتاريخ والشعبية التي لا تُباع ولا تُشترى.

وقال إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«هيمشي عكس المنطق، عكس أزماته، عكس أزمة المستحقات، عكس أزمة إيقاف القيد، عكس كل شيء».

وأضاف:«هيلعب وهو مغير 3 مدربين، وكابتن معتمد جمال جاي من دون عقد وبشكل مؤقت، هيدفع بمجموعة شباب صعب جدًا يحققوا نتائج إيجابية، معندهمش خبرات، وعايزين اللي يشيلهم».

وأوضح فايق:«شايف كل ده يحبط ويهمّد، ومع ذلك الزمالك بيكسب وبيقدم مردودًا مميزًا جدًا، لأنه ببساطة عنده الإرث، وعنده التاريخ والشعبية اللي لا بتتباع ولا تُشترى».

وأشار:«ولأنه ببساطة عنده جمهور مجنون عاشق بيلف وراه، ومش في دماغه أي أزمات، هو رايح للي بيحبه ومصدر سعادته».

وأتم فايق:«مبروك للزمالك، إنما لسه الطريق طويل ومحتاج تقاتل على كل فرصة وكل ماتش».