ترامب: على المرشد الإيراني أن يشعر بقلق شديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، الأربعاء، إن المرشد الإيراني علي خامنئي "​ينبغي أن يكون قلقاً ⁠للغاية" في ‌الوقت الذي ⁠تستعد ⁠فيه واشنطن وطهران لإجراء محادثات نووية هذا الأسبوع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي، لشبكة NBC NEWSK، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أي محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران لا بد أن تشمل ترسانة طهران الصاروخية وقضايا أخرى، في حين أكدت طهران أنها ستناقش برنامجها النووي فقط.

ومن المقرر عقد محادثات بين البلدين، الجمعة، وسط مخاوف من مواجهة عسكرية.

من جهته، قال مسئول إيراني لوكالة "رويترز"، إن برنامج الصواريخ غير قابل للنقاش، مضيفاً: "المباحثات مع أمريكا ستكون بشأن البرنامج النووي فقط".

وكانت إيران أكدت رغبتها في التوصل إلى حل دبلوماسي، مشددة على ضرورة أن تقتصر المحادثات على الملف النووي، رافضة أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية.