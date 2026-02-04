أحد ضحايا مستريح السيارات: دفعت 3 ملايين جنيه للمتهم لاستيراد سيارة ثم فر هاربا

- التحقيقات: شركة المتهم أبرمت تعاقدت مع الضحايا واستلمت الأموال دون تسليمهم السيارات

- النيابة توجه لرجل الأعمال اتهامات النصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال عدد من ضحايا رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف بـ"مستريح السيارات" والذي تسلمته النيابة من الخارج عبر الإنتربول وأمرت بحسبه على ذمة التحقيق.

ويواجه "مستريح السيارات" اتهامات بالنصب على المواطنين عبر شركته التي تعاقدت مع مواطنين لاستيراد السيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، إلا أنه جمع أموالًا تصل إلى ملياري جنيه ثم فر هاربًا، بحسب محاميّ الضحايا.

وقال أحد المجني عليهم في تحقيقات النيابة إنه جلس مع أحد موظفي المبيعات في مقر معرض الخاص بشركة المتهم، وعاين سيارة من نفس نوع السيارة التي يريد استيرادها، وتم تحويله إلى الشئون القانونية لإبرام العقد.



وأضاف أنه بعد إتمام التعاقد قام بتحويل بنكي بقيمة 3 ملايين جنيه إلى حساب الشركة، وبعد فترة أخلت الشركة بالتعاقد معه ولم يستلم السيارة.

وقدم المحامي أحمد المليجي، دفاع المجني عليه، صورة من التحويل البنكي من موكله إلى الشركة، كما قدم صورة من العقد المبرم بين الطرفين لجهات التحقيق.

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد آخرين من المجني عليهم والذين اتفقت أقوالهم على تعاقدهم مع شركة المتهم على استيراد سيارات لهم من الخارج، وبعد فترة من تسليم مقدم التقاعد لم تسلمهم الشركة السيارات المطلوبة.

كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت أحكامًا غيابيًا ضد المتهم لصالح بعض الضحايا، وبعد استلام المتهم من الخارج تقدم بمعارضات على تلك الأحكام، فيما تباشر النيابة تحقيقاتها في بلاغات لا تزال قيد التحقيق.

واطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، وذلك بعد هروبه خارج البلاد.

وباشرت الإدارة إعداد أمر قبض دولي بحق المتهم، والتقدم بطلب تسليمه عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع استمرار التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية الأجنبية المختصة.

وجرى تسليم المتهم إلى السلطات المصرية، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات.