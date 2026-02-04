إيران: إصرار أمريكا على مناقشة القضايا غير النووية قد يعرض المحادثات للخطر

قال مسئول إيراني لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن طهران "مستعدة تماماً لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضية النووية فقط".

واعتبر المسئول أن "إصرار واشنطن على مناقشة القضايا غير النووية قد يعرض المحادثات في عُمان للخطر".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغت الولايات المتحدة، إيران أنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان انعقاد المحادثات وشكلها المقرر عقدها، الجمعة، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مسئولين أمريكيين.

وقال أحد المسئولين إن "واشنطن أبلغت طهران أن الأمر إما هذا (الاجتماع في تركيا) أو لا شيء، فقالوا: حسناً، إذن لا شيء".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شدد على أن المحادثات مع إيران يجب أن تشمل مناقشة الصواريخ الباليستية لكي تؤدي "إلى شيء ذي مغزى".