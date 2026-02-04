إسرائيل: اتهام 12 شخصا من بينهم جنود إسرائيليون بتهريب بضائع إلى غزة

اتهمت وزارة العدل الإسرائيلية، 12 شخصا من بينهم جنود إسرائيليون، اليوم الأربعاء بتهريب بضائع بقيمة مئات الآلاف من الدولارات بشكل منهجي إلى غزة، بحسب بيان للمدعي العام الإسرائيلي.

وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وبعضهم من جنود الاحتياط بالجيش، تهريب السجائر وهواتف آيفون وبطاريات إلى غزة و"مساعدة العدو أثناء الحرب".

وقالت إن المتهمين ارتكبوا أفعالهم مع علمهم بإمكانية وصول البضائع إلى حركة حماس وعناصرها.

وربط البيان، أيضا شقيق رئيس الأمن الداخلي الإسرائيلي بشبكة التهريب، على الرغم من أنه لم يتم ذكر اسمه بين المتهمين.

وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن المسئولين في إسرائيل يشتبهون في استمرار عمليات التهريب في غزة من جانب جنود في الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط، بالإضافة إلى آخرين.

ولم يتضح بعد كيف تم إدخال السلع إلى قطاع غزة.