مسئولة جزائرية: اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

صرحت ليلى مختاري، مديرة متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالجزائر بأن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم يناقش عددا من الموضوعات أبرزها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ35، والمقرر عقدها في السعودية، و متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة رقم (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين (116-117).

وقالت مختاري، خلال كلمتها في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين اليوم، إن الاجتماع يناقش أيضا مقترح إحداث الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الإجتماعية والتنموية، إلى جانب استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة.

وأضافت أن الاجتماع يناقش كذلك سبل دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفلسطين، فضلًا عن مناقشة تقرير حول تنفيذ المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن بحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومستجدات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما ركيزتين لتعزيز التجارة البينية ودفع مسار الاندماج الاقتصادي.

وذكرت أن الاجتماع يناقش أيضا الاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء التجارة العرب، إلى جانب مقترح إنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، في ظل تنامي دور الاقتصاد الرقمي.