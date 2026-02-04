عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة، «م.خ.م»، 51 عامًا، عاملة، بالسجن المؤبد، وإلزامها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بخطف «أ.س.ا»، طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، بالإكراه والتحايل، لاستغلالها في أعمال التسول.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 24007 لسنة 2025 جنايات أول العامرية، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بتلقي بلاغ من أسرة المجني عليها باختفائها في منطقة شاطئ النخيل، دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهمة استغلت وجود المجني عليها على الممشى البحري في منطقة شاطئ النخيل، وذلك أثناء لهوها ضمن مجموعة من الأطفال، فعقدت العزم على اختطاف أحد الأطفال لاستغلاله في نشاطها بالتسول.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهمة توجهت إلى الأطفال وقدمت لهم مبالغ مالية وبعض الحلوى، فانشغلوا عن مراقبة المجني عليها، فاستغلت المتهمة ذلك وقامت بخطف الطفلة وحملتها بين ذراعيها، ثم فرت هاربة من مكان الواقعة.

وكشفت التحقيقات المستندة لتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، عن تحديد هوية المتهمة، وبإلقاء القبض عليها، وتطوير مناقشتها أرشدت عن مكان وجود الطفلة المجني عليها، فتم إعادتها لأسرتها.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلت إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقها حكمها المتقدم بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمد أحمد عثمان، وسكرتارية كريم الجنادي.