وزارة الدفاع السورية: وفد روسي يزور دمشق لتعزيز التعاون العسكري

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، وصول وفد روسي إلى العاصمة دمشق في زيارة تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون العسكري بين سوريا وروسيا.

ووفق بيان الوزارة على قناتها عبر "تليجرام"، فقد استقبل رئيس هيئة الأركان العامة السورية، اللواء علي النعسان، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك بيفكوروف والوفد المرافق له، في خطوة تأتي لتعزيز التنسيق العسكري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بحسب قناة "العربية.نت" الإخبارية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الزيارة ستستمر عدة أيام، وتعد الزيارة الحالية الرابعة عشرة من نوعها بين البلدين منذ سقوط النظام السابق.

وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار تعزيز التواصل العسكري بين دمشق وموسكو، بعد أن أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي دعمه لجهود الرئيس السوري أحمد الشرع في استعادة وحدة الأراضي السورية، خلال زيارة رسمية للشرع إلى موسكو.

وأشاد بوتين في هذا اللقاء، وهو الثاني بينهما منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، بالجهود المبذولة لضمان وحدة الأراضي السورية، بعد سيطرة الجيش السوري على مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد الذين انسحبوا على وقع تصعيد عسكري.