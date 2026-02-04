استئناف سفر دفعة من مرضى غزة عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني

استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، سفر دفعة من مرضى غزة عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستئناف سفر المرضى عبر الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري اليوم، لافتًا إلى أن الاستعدادات جارية لسفر دفعة منهم.

وفي وقت سابق، أكد مسئول فلسطيني أن السلطات الإسرائيلية أبلغت إدارة الجانب الفلسطيني في معبر رفح بـ«وقف مؤقت» لاستقبال مسافرين أو عائدين من وإلى قطاع غزة، في ثالث أيام فتحه الجزئي والمحدود.

وأضاف المسئول في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، أنه «لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القرار يعني تأخيراً مؤقتاً لساعات، أم إلغاءً لرحلات المغادرين والعائدين اليوم، وهو اليوم الثالث لفتح المعبر بشكل جزئي ومحدود»، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تحدد ما إذا كانت الأسباب فنية أم سياسية أو أمنية.

وأشار المسئول إلى أنه «منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم، ينتظر المرضى ومرافقوهم، ضمن الدفعة الثالثة، في مقر الهلال الأحمر بمدينة خان يونس، استعداداً للسفر عبر معبر رفح البري».

في المقابل، نفت هيئة البث الإسرائيلية إغلاق معبر رفح الحدودي، مُدعية أن «المعبر مفتوح صباح الأربعاء كالمعتاد، رغم الحدث الخطير الذي وقع الليلة الماضية».

وزعمت أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه قوة للجيش الإسرائيلي داخل نطاق الخط الأصفر، ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة.

وأضافت: «فرق من الأمم المتحدة المسئولة عن نقل المرضى إلى معبر رفح، ليست مستعدة لتنفيذ الرحلة لأسباب إجرائية، كجزء من الإجراء لإحضارهم إلى المعبر في طريق خروجهم من غزة، وتحاول جهات في إسرائيل حل المشكلة معهم»، بحسب مزاعم الهيئة.