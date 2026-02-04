متحدث الأوقاف يكشف عن خطة الوزارة استعدادا لرمضان: تهيئة المساجد وبودكاست لمواكبة التطور

كشف الدكتور أسامة رسلان، متحدث وزارة الأوقاف، عن خطة الوزارة استعدادًا لشهر رمضان 2026، قائلًا إنها تشمل أكثر من مستوى، وتبدأ بالمستوى اللوجستي الهندسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، الثلاثاء، أن المستوى اللوجستي مرتبط بمعاينة المساجد وتحديد ما يجب تجديده وإحلاله، وتنظيف المساجد وتعقيمها، بالإضافة لفرش الساحات الخارجية وفحص أنظمة الصوت وغيرها، خصوصًا في المساجد ذات الإقبال الجماهيري الكبير.

ولفت إلى أن الوزارة تهتم أيضًا بالجانب الفكري، باعتبار أن الأوقاف «وزارة المناعة الفكرية»، مضيفًا أنهم سيستمرون في إقامة ملتقى الفكر الإسلامي، والذي يقام سنويًا منذ عقود في شهر رمضان ويتطور باستمرار.

وتابع أن الملتقى القادم سيقام داخل مسجد الإمام الحسين وليس في ساحته كالمعتاد، نظرًا لبرودة الجو، مؤكدًا أن الملتقى يقام يوميًا على مدار شهر رمضان، ويقدمه كبار العلماء والوزراء وغيرهم.

وأكد متحدث الأوقاف، حرص الوزارة على الاستعانة بـ«أنبغ العقول» في العلوم الشرعية ومختلف التخصصات.

وكشف عن تغيير شكل الملتقى المقام في مسجد الإمام الحسين، والذي سيقدم في صورة «بودكاست» لمواكبة التطور التكنولوجي، مضيفًا أنه سيقام بالصورة التقليدية في عدد آخر من المساجد بأنحاء الجمهورية.

وأوضح أن صلاة التراويح ستقام في كل التجمعات السكانية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن التهجد سيتاح في 9719 مسجد، والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سيتاح في 4812 مسجد بأنحاء الجمهورية.

وأفاد بأن الوزارة ترعى مباشرة 269 مائدة رحمان بـ269 مسجدًا في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا استحالة إحصاء أعداد باقي الموائد التي تتم بالتعاون مع الخيريين والمجتمع المدني وغيرهم.

وتطرق بالحديث إلى الأنشطة المخصصة للأطفال والمراهقين، موضحًا أن يومي الأحد والأربعاء سيشهدان جلسات حوارية مفتوحة ودروس لهم بـ38 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، باعتباره شكلًا من أشكال الملتقيات الفكرية الضرورية، مشددًا على أهمية سماع واستيعاب هذه الفئات العمرية.

وأشار إلى دور الواعظات في وزارة الأوقاف الذين سيقدمون نشاطات توعوية، بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والثقافة، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الإنجابية وغيرها والقضايا التوعوية والأسرة.

وقال إن الواعظات لهن ملتقى ثابت في مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة، بالإضافة لمشاركتهم في صالون محبة الوطن حدوتة للأطفال في حي السيدة زينب بالقاهرة كل خميس.

ولفت إلى وجود 246 ألف مقرأة في كل مساجد الجمهورية طوال شهر رمضان مقسمة للمقارئ النموذجية لكبار الأئمة، بالإضافة لمقرأة الأطفال والسيدات.