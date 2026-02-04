قطر للطاقة وبتروناس توقعان اتفاقية لتزويد ماليزيا بالغاز الطبيعي المسال 20 عاما

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء مدتها 20 عاما لتوريد مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ماليزيا اعتبارا من عام 2028.

وقّع الاتفاقية كل من المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، و تنغكو محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروناس، وذلك في احتفال خاص أقيم على هامش المؤتمر الدوليالـ 21 للغاز الطبيعي المسال "LNG2026" والمعرض المصاحب المنعقد حاليا في الدوحة.

وتعتبر هذه أول اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال بين قطر للطاقة وبتروناس، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الشركتين، ويؤكد رؤيتهما المشتركة لمستقبل طاقة مستدام، ويعزز التعاون الثنائي بينهما.

وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام قطر للطاقة بتعزيز الشراكات العالمية، والترويج لحلول طاقة أنظف، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية في الأسواق الرئيسية حول العالم.