قال الفنان محيي إسماعيل، إنه كان يعاني من بعض الإجهاد، لذلك قرر أخذ قسط من الراحة في دار الرعاية المخصص لكبار الفنانين.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، أمس الثلاثاء: «حالتي النفسية 100% طول عمرها.. وبسلم على جمهوري زي ما بيسلم عليا».

وأكد أنه يرحب بأي فنان يزوره، قائلاً: «أهلا وسهلا.. محمود حميدة ممكن ييجي يزورني»، بحسب تعبيره.

ونفى ما تردد عن إصابته بأي جلطة، مؤكدًا أن «كل هذا كذب». وعن عودته للظهور على الشاشة، أجاب: «إن شاء الله قريبًا».

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن نقل إسماعيل، من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم تقديرًا لما قدموه من عطاء فني كبير على مدار سنوات طويلة، لافتة إلى أنها تتابع الحالة الصحية لـ«إسماعيل» بشكل مستمر.