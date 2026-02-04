الإدارة الأمريكية تستهدف إنشاء تحالف تجاري دولي للمعادن الحيوية

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إنشاء تكتل تجاري للمعادن الحيوية مع حلفائها، حيث تستخدم الدول الأعضاء في التكتل التعريفات الجمركية للحفاظ على الحد الأدنى للأسعار والتصدي لتكتيك الصين المتمثل في إغراق السوق لتقويض فرص ظهور أي منافسين محتملين لها في مجال إنتاج ومعالجة معادن الأرض النادرة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، إن الحرب التجارية التي اندلعت خلال العام الماضي كشفت مدى اعتماد معظم الدول على المعادن الحيوية التي تسيطر عليها الصين بشكل كامل.

وقال فانس في اجتماع وزراء خارجية تحالف المعادن الحيوية بوزارة الخارجية الأمريكية "نريد من الأعضاء تشكيل تكتل تجاري بين الحلفاء والشركاء، يضمن للولايات المتحدة الوصول إلى قوتها الصناعية، مع توسيع الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف: "إن ما أمامنا جميعا هو فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بحيث لا نضطر أبدا إلى الاعتماد على أي جهة أخرى سوى بعضنا البعض، فيما يتعلق بالمعادن الحيوية اللازمة لدعم صناعاتنا وتحقيق النمو".